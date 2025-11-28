Φάμελλος: Διάλογος με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

Για το αυριανό ταξίδι του στην Τουρκία, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη του.

«Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση να παρευρεθούμε στο Συνέδριο του CHP, ένα κόμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατηρεί σχέσεις διαλόγου και συνεργασίας και που ανήκει στη Σοσιαλιστική Διεθνή», ανέφερε ο κ. Φάμελλος στο avgi.gr και πρόσθεσε: «Να σταθούμε αλληλέγγυοι προς τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπως και προς όλους όσοι έχουν συλληφθεί ή διωχθεί άδικα, καθώς και προς τον τουρκικό Λαό που αγωνίζεται για τη Δημοκρατία και την προστασία του Κράτους Δικαίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα για το ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις Ελλάδα Τουρκίας, αφού είπε ότι «Είναι σημαντικό πάντοτε για τα εθνικά συμφέροντα να διεξάγεται πολυδιάστατος διάλογος με τη γειτονική χώρα», πρόσθεσε: «Προφανώς πρέπει να υπάρχει μία σταθερή, στέρεη βάση και αυτή για εμάς είναι μόνο το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και οι Διεθνείς Συνθήκες. Εννοείται ότι η σημασία που αποδίδουμε στον διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, δεν σημαίνει ότι κάνουμε βήμα πίσω στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, των ζητημάτων άμυνας, κυριαρχίας μας, κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτή είναι η θέση Αρχής μας και προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζουμε σταθερά τη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΌΖ, με προσφυγή στη Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας. Οι αναθεωρητικές λογικές και πρακτικές, η εμμονή της Τουρκίας στο casus belli, η αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όπως στην περίπτωση του καλωδίου στην Κάσο και η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μας και απαιτούν επίλυση».

Για το ποια πρέπει να είναι η σχέση ΕΕ και Τουρκίας και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας ο κ. Φάμελλος είπε: «Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και τις σχέσεις με την Ευρώπη που πέρα από την κάλυψη των κριτηρίων ένταξης περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου και του Διεθνούς Δικαίου, κάτι που ωφελεί και τις δύο χώρες. Χωρίς να υποτιμώ τα θέματα των καλών γειτονικών σχέσεων, αλλά και του σεβασμού των βασικών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η ανεξαρτησία των θεσμών και της δικαιοσύνης, αλλά και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της.

Έτσι έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό, καθώς ούτε το Διεθνές Δίκαιο είναι σεβαστό, διατηρείται το casus belli και συνεχίζεται η παράνομη κατοχή εδάφους ενός ευρωπαϊκού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα και να απαιτήσει να μην υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας σε προγράμματα, έργα και χρηματοδοτήσεις αμυντικού στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΕ».