Φάμελλος από Ηράκλειο: «Να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο Μητσοτάκης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Ηράκλειο ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και σημείωσε: «Βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει από πρωτοβουλίες».

Επίσης ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν αποτελεί μια ακραία ανησυχητική εξέλιξη» και πρόσθεσε: «Έχω από χθες ζητήσει να υπάρχει ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρχει ρητή δήλωση ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η πρώτη μας προτεραιότητα και η πρώτη έγνοια πρέπει να είναι η ασφαλής αποχώρηση, από τις περιοχές που εμπλέκονται, των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών.

Αλλά χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση.

Εδώ υπάρχουν ζητήματα και στο επίπεδο της Ευρώπης και στο επίπεδο της χώρας μας. Θεωρώ ότι εδώ που βρίσκεται η κατάσταση, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό που πρέπει να επιλέξει έστω και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Ανησυχούμε ιδιαίτερα μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σαφέστατα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν στο επίπεδο των διεθνών θεσμών με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, γιατί αυτό είναι και το συμφέρον της χώρας μας και το συμφέρον της ειρήνης».