Φάμελλος: Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έστειλε το δικό του μήνυμα για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής πόλο.

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια… pic.twitter.com/Q6Hndq1CSr— Socratis Famellos (@SFamellos) January 25, 2026

Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε.