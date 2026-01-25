Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια

Τα συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο

Φάμελλος: Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έστειλε το δικό του μήνυμα για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής πόλο.

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε.

