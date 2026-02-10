Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ : Η ΕΕ οφείλει να προστατεύει τους παραγωγούς της

Καταψήφισαν εκ νέου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας για τα γεωργικά προϊόντα (Έκθεση Gabriel Mato – A10-0254/2025).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τους, « οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής όχι μόνο δεν βελτίωσαν τις αδυναμίες της αρχικής πρότασης, αλλά σε κρίσιμα σημεία την καθιστούν ακόμη πιο προβληματική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής».

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ακόμη ότι «οι λεγόμενες «ρήτρες διασφάλισης» παραμένουν ανεπαρκείς, καθώς ενεργοποιούνται μόνο αφού έχει ήδη διαταραχθεί η αγορά, χωρίς άμεσες εγγυήσεις προστασίας ή αποζημίωσης των παραγωγών. Οι κανονιστικές αποκλίσεις στα πρότυπα παραγωγής τροφίμων μεταξύ ΕΕ και χωρών Mercosur, συνεχίζουν να δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των Ευρωπαίων αγροτών και ιδιαίτερα των μικρών παραγωγών».

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, « παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τη διατροφική ασφάλεια, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε πρόσφατη έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι έλεγχοι στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες σχετικά με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλα επιβλαβή στοιχεία, είναι είτε ανύπαρκτοι, είτε πολύ περιορισμένοι».

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι «συνεπείς στις θέσεις τους και υπερασπιζόμενοι διαρκώς την αγροτική παραγωγή της ΕΕ, υπερψήφισαν τροπολογίες που στόχευαν σε μια πιο ισορροπημένη και καλύτερα προστατευτική συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι επιδιώκουν βελτίωση και καλύτερους όρους για τους ευρωπαίους αγρότες».

Η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η Ευρώπη χρειάζεται εμπορικές συμφωνίες που να βασίζονται στην πραγματική αμοιβαιότητα, στον σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της παραγωγής και της υπαίθρου».

Οι τρεις ευρωβουλευτές δηλώνουν «δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων. Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει τους παραγωγούς της και όχι να τους αφήνει εκτεθειμένους σε άνισο ανταγωνισμό».

Τέλος τονίζουν στην ανακοίνωση ότι « το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει δίκαιες, ισορροπημένες και βιώσιμες διεθνείς εμπορικές σχέσεις, με σαφείς εγγυήσεις για την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος».