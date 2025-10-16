Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο κάτω των 13 ετών

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο κάτω των 13 ετών
DEBATER NEWSROOM

Την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

