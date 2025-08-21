Επίσκεψη Σωκράτη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας: Να μην πολλαπλασιαστεί η ζημιά από την απουσία της Πολιτείας (εικόνες, βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, επισκέφθηκε τις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας, εκφράζοντας την ανησυχία του για την καθυστέρηση και τις ελλείψεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση της καταστροφής.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του με τους δημάρχους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και με κατοίκους και εργαζόμενους στις πληγείσες περιοχές, τόνισε την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση, με έμφαση στην εφαρμογή της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως οι πολίτες πρέπει να αποζημιωθούν, να παγώσουν οι υποχρεώσεις τους και να υπάρξει ουσιαστική στήριξη ώστε να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες. Επίσης, ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία για την ενεργοποίηση των διαδικασιών από τον ΕΛΓΑ και να υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα ενόψει της νέας περιόδου.

Ειδική αναφορά έγινε και στους πυροσβέστες, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε τον Πυροσβεστικό Σταθμό ΒΙΠΕ Πατρών, ευχαριστώντας και τους Αυστριακούς εθελοντές που συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ παράλληλα επεσήμανε τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, ζητώντας μονιμοποίηση των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην πρόληψη και διαχείριση της κρίσης και κάλεσε να σταματήσει η αναζήτηση «εξιλαστηρίων θυμάτων» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τόνισε επίσης πως η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την αποκατάσταση και να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες οικονομικά και θεσμικά.

Την αποστολή συνόδευσαν βουλευτές και στελέχη του κόμματος, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος επισκέφθηκε επίσης οικισμούς που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, συνομιλώντας με τους κατοίκους και διαπιστώνοντας την έκταση της καταστροφής.