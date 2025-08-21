Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλο εξέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

“Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του.”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

