Φάμελλος: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλο εξέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος το μεσημέρι της Πέμπτης.
Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
“Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του.”
