Φάμελλος: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλο εξέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.



— Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του.”