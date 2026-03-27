Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη – Θα συναντηθεί με Χαφτάρ και αξιωματούχους
Θα παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.
Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.
