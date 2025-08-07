Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Ρόδου: Εντάσεις για τις ελλείψεις και τις συνθήκες εργασίας (βίντεο)

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Ρόδου την Πέμπτη 7 Αυγούστου, όπου συναντήθηκε με γιατρούς και εργαζόμενους για να συζητήσουν τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου και τις ανάγκες σε προσωπικό. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, χαρακτηρίστηκε από ένταση, με τον υπουργό να υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης και τους εργαζομένους να αναφέρουν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και τα προβλήματα «burn out». dimokratiki.gr

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε «success story» για την κατάσταση του νοσοκομείου, ενώ οι εργαζόμενοι αντέτειναν πως η έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Ο υπουργός παραδέχθηκε το πρόβλημα, υποσχόμενος νέες προσλήψεις, αλλά σημείωσε ότι «δεν μπορεί να γεννηθούν νοσηλευτές». Ανέφερε επίσης πως η έλλειψη παθολόγων είναι πανελλαδικό πρόβλημα και υποσχέθηκε ενέργειες για την κάλυψη άλλων ειδικοτήτων.

Εν μέσω εντάσεων, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΥ αυξάνεται και ότι το νοσοκομείο Ρόδου θα βελτιωθεί σημαντικά. Στις 10 Αυγούστου, θα εγκαινιαστούν ανακαινισμένες κλινικές και χειρουργικές αίθουσες.

Μετά το Κέντρο Υγείας Γενναδίου, ο Υπουργός επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισθέν Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου Ρόδου. Το νέο κέντρο είναι καινούργιο και λάμπει, με την πρόοδο να είναι εμφανής. Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας πως το ΕΣΥ αλλάζει και βελτιώνεται.