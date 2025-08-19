Επίσκεψη Ανδρουλάκη στις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από πυρκαγιές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη (21/08) θα επισκεφθεί περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αχαΐα.

Πρώτος σταθμός του κύριου Ανδρουλάκη η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Στις 13.00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας (οδός Ναυαρίνου) και στις 14.00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας (πρώην δημαρχείο Ωλενίας).