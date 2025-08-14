Δορυφορικές εικόνες από τις πυρκαγιές – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα

Την έκταση που έκαψαν οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα αποκαλύπτουν δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί συνολικά πάνω από 100.000 στρέμματα και συγκεκριμένα:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά

Σε ακόμα δύο συλλήψεις -συνολικά τρεις– και σε μία προσαγωγή υπόπτου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα για εμπρησμό, την ώρα που εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά, αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στα Συχαινά Πάτρας, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη. Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τον 25χρονο που συνελήφθη χθες, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Μάλιστα, ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε και να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου έβαλε φωτιά στα Συχαινά με αναπτήρα. Από την πλευρά του, ο 27χρονος προς το παρόν αρνείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα την Τετάρτη, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί και τότε εκείνα εξαφανίστηκαν. Όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν.

Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης».