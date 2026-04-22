Με… χαλαρό ντύσιμο ο Ράμα στο Μαξίμου – “Δεν περίμενα τόσο επίσημη υποδοχή”

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα είχε το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε με χαλαρό ντύσιμο σε σχέση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, λέγοντας πως δεν περίμενε τόσο «επίσημη» υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόσθεσε επίσης ότι «ελπίζει» πως τα ελληνικά ΜΜΕ να μην εκλάβουν «διαφορετικά» το χαλαρό του ντύσιμο, αλλά ως «έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Συγκεκριμένα ο Εντι Ράμα είπε προς τον Ελληνα πρωθυπουργό μπροστά στις κάμερες: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου.

Από την μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του απάντησε: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».