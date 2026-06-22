Ένταση στον αέρα ανάμεσα σε Πορτοσάλτε και Φαραντούρη για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα: “Είστε λαϊκιστής με βούλα, δεν σας πιστεύω”

Το ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων έφερε στο προσκήνιο ο Νικόλας Φαραντούρης υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό μπλοκ στο ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε για να αφαιρεθούν οι ταμπέλες που προειδοποιούν για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Εμφανιζόμενος στο ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (22/6), ο κ. Φαραντούρης είπε ειδικότερα «είχαμε μια μάχη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

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Εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε. Με ευθύνη όσων υπερψήφισαν αυτό τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα, μέχρι και 20 γονιδιακές μεταλλάξεις».

Ακόμα τόνισε: «η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών, όχι μόνο υπερθεμάτισε, στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό αλλά να σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θες να φας μεταλλαγμένα».

Εκείνο το σημείο έφερε την παρέμβαση του Άρη Πορτοσάλτε ρωτώντας τον κ. Φαραντούρη τι ψήφισε ο σχηματισμός του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, με τον πολιτευόμενο του ΠΑΣΟΚ να απαντά πως οι ομοϊδεάτες του κ. Πορτοσάλτε, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας για τα μεταλλαγμένα.

«Άρα, με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις», τόνισε. Σε αυτό το σημείο, ο Άρης Πορτοσάλτε είπε στον Φαραντούρη: Μπράβο, Φαραντούρης, λαϊκιστής με Βούλα».

Ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι μιλάει για μία αντικειμενική πραγματικότητα και εξήγησε ότι: «και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, συγκεντρώνονται έτσι στα χέρια δύο εταιρειών, άρα η αγροτική παραγωγή, οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα, είναι στα χέρια δύο εταιρειών».