Ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να περιμένετε ομαδικές μηνύσεις» είπε ο Λαζαρίδης στην Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή την Πέμπτη 18/12.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να ενημερώσει για τις κινήσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για τα λεγόμενα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της κατάθεσης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου την Τετάρτη 17/12.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Κωνσταντοπούλου: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε την γελοία διαδικασία

Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά “ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά”.

Συρεγγέλα: Ακούστε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.