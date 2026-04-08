Ένταση μεταξύ Στραβελάκη και Κωνσταντοπούλου στον “αέρα” – “Να ανακαλέσετε, βάλλομαι από παντού” (βίντεο)

Χάος επικράτησε στο αέρα του OPEN το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) όταν προκλήθηκε ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον παρουσιαστή της εκπομπής «10 Παντού», Νίκο Στραβελάκη.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε προς τον παρουσιαστή για ένα παλαιότερο βίντεο που είχε παίξει στο δελτίο ειδήσεων όταν βρισκόταν σε άλλο κανάλι αναφορικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε» φώναζε ο παρουσιαστής προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ζητούσε από τον κύριο Στραβελάκη «αν της κάνει χάρη» που την αφήνει να μιλάει στη συνέντευξη την οποία κλήθηκε να δώσει.

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, με τον δημοσιογράφο να ζητά διαρκώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τα όσα είπε, με την ίδια από την άλλη να συνεχίζει στον ίδιο τόνο αναφέροντας πως «βάλλομαι από παντού, όπου πηγαίνω».

Δείτε την ένταση από το 03.16.30 του βίντεο: