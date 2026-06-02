Βουλή: “Ντόμινο” μετά τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς – “Αξιωματική αντιπολίτευση” οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Μεγάλες ανακατατάξεις δημιουργεί στη Βουλή η μαζική αποχώρηση βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, που έφερε την οριστική διάλυσή της.

Οι συσχετισμοί αλλάζουν, καθώς πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε αριθμό ρεκόρ και συγκεκριμένα σε 39, με αποτέλεσμα να είναι πλέον δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος χώρος της Κεντροαριστεράς μπαίνει σε φάση ανασύνθεσης, μετά και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Διαλύθηκε η ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Το μεσημέρι της Τρίτης 2/6, με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

Μαζί με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, η αποχώρηση των έξι σηματοδοτεί το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς -πλην του Δημήτρη Τζανακόπουλου- αναμένεται να βρεθούν στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Στα έδρανα της Νέας Αριστεράς παραμένουν πλέον τέσσερις βουλευτές: η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου.

Ωστόσο, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον πέντε βουλευτές όταν πρόκειται για κόμμα που είχε συμμετάσχει στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των βουλευτών, αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά και 143 στελέχη, τα οποία στην κοινή τους δήλωση υποστήριξαν ότι η στρατηγική που ακολουθεί η πλειοψηφία της ηγεσίας του κόμματος δεν μπορεί να απαντήσει στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας έτσι τους λόγους της αποχώρησής τους.

Βουλή: Στους 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Μετά τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις, το τοπίο στη Βουλή αλλάζει, καθώς οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες μειώνονται από οκτώ σε επτά, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκτοξεύονται στους 39, αριθμός χωρίς προηγούμενο στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά δεδομένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παράδοξο πλέον είναι πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές, χωρίς να συγκροτούν ενιαίο πολιτικό φορέα, αποτελούν αριθμητικά τη δεύτερη δύναμη στη Βουλή.

Σημειώνεται επίσης ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η αντικατάσταση της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παρέδωσε την έδρα της. Υπενθυμίζεται ότι πρώτος επιλαχών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αθήνα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ, εφόσον δεν αποδεχθεί την έδρα, επόμενος επιλαχών είναι ο Δημήτρης Βίτσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοινοβουλευτική δύναμη των υπόλοιπων κομμάτων έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 156 βουλευτές

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 32 βουλευτές

ΣΥΡΙΖΑ 24 βουλευτές

ΚΚΕ 21 βουλευτές

Ελληνική Λύση 11 βουλευτές

Νίκη 8 βουλευτές

Πλεύση Ελευθερίας 5 βουλευτές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιέσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ

Εν τω μεταξύ, οι ανεξάρτητοι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερο κύμα αποχωρήσεων αυτή τη φορά από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για αύριο Τετάρτη 3/6 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση που θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 6/6 για την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές.

Η συνεδρίαση, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ οι διαφωνίες παραμένουν έντονες.