Έκτακτη σύσκεψη ΚΥΣΕΑ μετά την κλιμάκωση Ισραήλ-ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Το ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα, Σάββατο (28/02), στις 18:30 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η απόφαση για έκτακτο ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν με την κωδική ονομασία «Lion’s Roar».

Το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα απείλησε ότι θα καταστρέψει τα πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι δεν θα αφήσει το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν να απειλήσει, μέσω αυτών, την ανθρωπότητα.