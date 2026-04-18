Ντόναλντ Τραμπ: Πήγε για γκολφ μετά την έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο για να παίξει γκολφ, παρά το εκ νέου κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν σε απάντηση στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε λάβει καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο από το σχόλιο που έκανε το πρωί ότι το Ιράν γινόταν «λίγο χαριτωμένο», κατά τα λεγόμενά του, πάνω από το Στενό του Ορμούζ», αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Τζον Χόλμαν, αναφερόμενος στο πώς ο πρόεδρος υποβάθμισε τις απειλές της Τεχεράνης.

Πριν αναχωρήσει ο Τραμπ για το γήπεδο γκολφ, ωστόσο, είχε συνάντηση στην αίθουσα διαχείρισης καταστάσεων για να συζητηθεί η κρίση, είπε ο Χόλμαν.

Αναφερόμενος σε ρεπορτάζ του Axios News, ο Χόλμαν είπε ότι ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν όλοι παρόντες στη συνάντηση.

«Επομένως, αυτό είναι προφανώς κάτι, αν η αναφορά είναι αληθινή, που σκέφτονται και συζητούν», είπε ο Χόλμαν, συγκρίνοντάς το με τα πιο χαρούμενα νέα της Παρασκευής ότι το στενό είχε ανοίξει ξανά.

«Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Φαινόταν πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στην Ισλαμαμπάντ για τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Χόλμαν, προσθέτοντας ότι έκτοτε δεν έχουν υπάρξει νέα σχετικά με το αν οι συνομιλίες πραγματοποιούνται.

«Οπότε, είτε πρόκειται για αντάλλαγμα με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απάντηση του Ιράν στον αποκλεισμό των ΗΠΑ. «Ή συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό».