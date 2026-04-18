Πέδρο Σάντσεθ: Μηνύματα κατά Τραμπ και Ακροδεξιάς – «Ο χρόνος σας έχει τελειώσει»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ μιλώντας στο συνέδριο Global Progressive Mobilization στη Βαρκελώνη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά του Ντόναλντ Τραμπ όσο και κατά της Ακροδεξιάς.

Ο Πέδρο Σάντσες συγκέντρωσε παγκόσμιους ηγέτες στη Βαρκελώνη αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα διήμερο συνέδριο που χαρακτηρίζεται ως το «προοδευτικό CPAC», καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός προσπαθεί να ηγηθεί ενός κινήματος κατά του Τραμπ στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει νομικές προκλήσεις στο εσωτερικό.

Ο Ισπανός ηγέτης προειδοποίησε για ένα διεθνές «κύμα αντίδρασης» που τροφοδοτεί τη ρητορική μίσους, τον σεξισμό, τον πόλεμο και τη διχόνοια, χωρίς να κατονομάσει ρητά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχει σημασία πόσο φωνάζουν ή πόσα ψέματα διαδίδουν», δήλωσε ο Σάντσες σε ομιλία του το Σάββατο. «Ο χρόνος για την αντιδραστική, ακροδεξιά έχει τελειώσει».