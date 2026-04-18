Ουκρανία προς ΗΠΑ: Να επαναφέρετε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, λέγοντας ότι η Μόσχα «δεν πρέπει να επιτραπεί να επωφεληθεί από τις ενέργειες του συμμάχου της».

«Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία και για την υποστήριξη των αντιπάλων των ΗΠΑ», δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα. «Εάν η Ρωσία δει ότι η αποσταθεροποίηση και η υποκίνηση του πολέμου είναι ωφέλιμες, τα νέα προβλήματα στον κόσμο δεν θα αργήσουν να έρθουν».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναστείλει τις κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες για να μετριάσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Η παύση, που ονομάζεται γενική άδεια, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Μάρτιο και παρατάθηκε για 30 ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την Παρασκευή.