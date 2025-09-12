Ειρήνη Αγαπηδάκη: Επίσκεψη σε ορεινά χωριά της Ξάνθης με τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ορεινά χωριά της Ξάνθης, όπου πραγματοποιήθηκαν δράσεις προληπτικών εξετάσεων και κατ’ οίκον επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Στόχος των Κινητών Ομάδων Υγείας είναι να ενισχυθεί η πρόληψη και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Η κ. Αγαπηδάκη επισκέφθηκε την Κοτύλη, τη Μελίβοια και τη Μύκη, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας πραγματοποίησαν προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και κατ’ οίκον, παρέχοντας ιατρική φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες. Οι ΚΟΜΥ αξιοποιούν επίσης την τηλεϊατρική, επιτρέποντας στους γιατρούς να κάνουν απομακρυσμένες διαγνώσεις και να παρακολουθούν τους ασθενείς.

«Η φροντίδα υγείας δεν πρέπει να γνωρίζει αποστάσεις. Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουμε σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, όπου κι αν βρίσκεται στον χάρτη, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος ή ξεχασμένος. Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ανισότητες στην υγεία και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, όπου κι αν ζουν, έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «Οι ΚΟΜΥ δείχνουν στην πράξη πως η φροντίδα υγείας δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια. Φέρνουν υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο και συμβάλλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων στην υγεία. Με αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα ώστε κανείς να μην μείνει πίσω».

Την Αναπληρώτρια Υπουργό συνόδευαν η Αλεξάνδρα Τιτοπούλου, Υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ, και η Πολυξένη Μπρίκα, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Οι ΚΟΜΥ θα συνεχίσουν τις επόμενες μέρες τις δράσεις τους στα 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου ξεκινά η συστηματική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη το Σάββατο 13.09 θα επισκεφθεί ορεινά χωριά της Ροδόπης (Κάρδαμος, Οργάνη, Μυρτίσκη) και την Κυριακή 14.09 ορεινά χωριά του Έβρου (Μέγα Δέρειο, Ρούσσα).