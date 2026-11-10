ΕΟΠΑΕ: Αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής 1114 για την προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια

Ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια και ο στοιχηματισμός μπορεί να ξεκινούν ως μια μορφή διασκέδασης, ωστόσο, όταν η ενασχόληση με αυτά γίνεται ανεξέλεγκτη, ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική ζωή του ατόμου.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), μέσω της ειδικής γραμμής συμβουλευτικής 1114, προσφέρει δωρεάν και ανώνυμη ενημέρωση, ενώ παράλληλα παρέχει άμεση υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο της ενασχόλησής τους με τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια.

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Η γραμμή 1114 απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τον τζόγο, τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, καθώς και με την προβληματική χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών και άλλων εφαρμογών του διαδικτύου.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης και η ενθάρρυνση των ατόμων να αναζητήσουν βοήθεια, πριν οι συνέπειες της εξαρτητικής συμπεριφοράς επηρεάσουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Η δυσκολία περιορισμού ή διακοπής της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι. Η αναζήτηση υποστήριξης μπορεί να αποτελέσει το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ανάκτηση του ελέγχου.

Με κεντρικό μήνυμα «Μην αφήνεις το παιχνίδι να ελέγχει τη ζωή σου», ο ΕΟΠΑΕ ενημερώνει την κοινότητα και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έγκαιρης παρέμβασης, υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τον τζόγο είναι εφικτή και ότι κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει μόνος του αυτή τη δυσκολία. Πλέον με την αναβαθμισμένη γραμμή, κάθε πολίτης μπορεί άμεσα να λάβει βοήθεια και υποστήριξη και να πραγματοποιηθεί διασύνδεση με υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Μέσα από τη γραμμή 1114, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει από τις 09:00 ως τις 21:00 με επιστημονικό προσωπικό, να ενημερωθεί και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη, εντελώς δωρεάν και ανώνυμα.

Η υποστήριξη ξεκινά με μια κλήση.

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Μην αφήνεις το παιχνίδι να ελέγχει τη ζωή σου.

Μίλησε μαζί μας στο 1114.