Προσάραξη αλιευτικού σκάφους με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια

Αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Λιχαδονησίων, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), προκειμένου να παράσχουν συνδρομή και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

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Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.