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ΕΛΛΑΔΑ

Προσάραξη αλιευτικού σκάφους με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια

Σημειώθηκε εισροή υδάτων

Προσάραξη αλιευτικού σκάφους με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Λιχαδονησίων, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), προκειμένου να παράσχουν συνδρομή και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

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Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

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