Ημαθία: Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ – Δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε δύο αγροτικά μηχανήματα, στον αύλειο χώρο αγροτικής αποθήκης στο Πλατύ Ημαθίας, το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30 το πρωί και στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

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Από το περιστατικό, οι δύο ιδιοκτήτες των αγροτικών μηχανημάτων, ηλικίας 56 και 27 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.