Δόμνα Μιχαηλίδου: «Aναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(proimi.eetaa.gr) ο προσωρινός κατάλογος των ωφελούμενων του πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).

Συνολικά 3.500 χιλιάδες γονείς και δικαστικοί συμπαραστάτες έκαναν αίτηση ώστε τα παιδιά τους να λάβουν κουπόνι (voucher) έως και €800 μέσω του Προγράμματος. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν τόσο βάσει τυπικών κριτηρίων (π.χ. την επιλέξιμη ηλικία) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, από τις 85 πιστοποιημένους φορείς και δομές παιδικής προστασίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδικής Παρέμβασης στοχεύει στη στήριξη 2.500 παιδιών έως 6 ετών. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν έως 800€ για έως 20 οικογενειοκεντρικές συνεδρίες. Ψυχολόγοι ή οι εργοθεραπευτές θα επισκέπτονται στο σπίτι τους προκειμένου η παρέμβαση να γίνεται σε οικείο περιβάλλον.

Οι ωφελούμενοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τις 17 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική διαδικασία.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε: «Η έγκαιρη επιστημονική διάγνωση, η συστηματική αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ολόπλευρη στήριξη του παιδιού, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και την ουσιαστική ενδυνάμωση της οικογένειας.

Μέσα από εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης, που εφαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια αναγκαία επένδυση στο παιδί και στη ζωή του από τα πρώτα του βήματα».

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.