Δείτε LIVE την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα τονίζει στο μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. «Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας» […]