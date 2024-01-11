Δείτε LIVE την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη
Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Σε εξέλιξη είναι η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Δείτε παρακάτω LIVE εικόνα
