ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε LIVE την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη είναι η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Δείτε παρακάτω LIVE εικόνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: “Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα τονίζει στο μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. «Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας» […]

