Καιρός σήμερα: Παραμένει το κρύο – Που θα βρέξει

Για την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 προβλέπονται αρχικά το πρωί αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πυκνότερες στα δυτικά, και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά. Μετά το μεσημέρι προβλέπονται βροχοπτώσεις στα Νότια Επτάνησα και στην Πελ/νησο, οι οποίες αργά το απόγευμα θα επεκταθούν στη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και πιθανόν στη Δυτική Κρήτη. Αργά τη νύχτα τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειώνονται και στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Πελ/νησου και της Ηπείρου πάνω από τα 1200μ υψόμετρο. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, που τοπικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ισχυρός.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με μικρή πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά ασθενείς και από το απόγευμα θα ενισχυθούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -6 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία έως 3 βαθμούς), 2 έως 9 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 5 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (από -2 έως 8 βαθμούς στην Ήπειρο), 7 έως 15 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 5 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από 2 έως 5 βαθμούς), 11 έως 15 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα κεντρικά και νότια, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

