Δημοσκόπηση Prorata: Πως αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο

Θέση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο πήραν οι πολίτες μέσα από τη δημοσκόπηση της εταιρείας Prorata.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Ναυτεμπορική ΤV δείχνει πως αντιμετωπίζουν οι πολίτες την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό προσκήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση το 29% των πολιτών μένει αδιάφορο από την επιστροφή Τσίπρα, το 21% είναι θυμωμένο, το 13% ελπίζει, το 12% έχει περιέργεια, το 11% έχει θλίψη και το 10% είναι φοβισμένο.

Στα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που επιλέγουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα στάθηκε στη συνέχεια η δημοσκόπηση.

Από εκεί και πέρα, το 63% τόνισε ότι αποκλείεται να τον ψηφίσει, ενώ το 45% τονίζει ότι το νέο κόμμα του Τσίπρα δεν θα μπορούσε να καλύψει το λεγόμενο «αντιπολιτευτικό κενό».