Δημοσκόπηση Metron Analysis: Διαφορά 15 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πολιτική σταθερότητα θέλει το 37%

Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18.09) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ παγειώνεται στις 11,3 μονάδες με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 21,8% και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται στο 10,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Ν.Δ.: 21,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,2%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7,9%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

ΜέΡΑ25: 3,2%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,9%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,7%

ΝΙΚΗ: 1,5%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,3%

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου με την ψαλίδα ανάμεσα στα δύο κόμματα να ανοίγιε κι άλλο.

Ν.Δ.: 28,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 11,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,2%

ΚΚΕ: 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 4,1%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,5%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,2%

ΝΙΚΗ: 1,9%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,4%

Παράλληλα, η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα μεγάλα «αγκάθια» για τους πολίτες.

Διχασμένοι οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι πολίτες φαινονται διχασμένοι με το 49% να απαντά ότι αξιολογεί αρνητικά τα μέτρα και το 29% να απαντά ότι τα βλέπει θετικά.

Πολιτική σταθερότητα ζητά το 37%

Αντιμέτωποι με το δίλημμα «πολιτική σταθερότητα» ή «πολιτική αλλαγής», οι πολίτες δείχνουν σαφή προτίμηση στη δεύτερη επιλογή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ μόλις το 37% δηλώνει ότι προκρίνει τη διατήρηση της υφιστάμενης σταθερότητας.

Παράλληλα, μικτό εμφανίζεται το κλίμα σε ό,τι αφορά ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, το 10% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το στηρίξει, ενώ ένα επιπλέον 11% απαντά πως είναι «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 18% χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο στήριξης «όχι και τόσο πιθανό», με το 50% να το απορρίπτει ως «απίθανο».

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σαφές προβάδισμα διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, συγκεντρώνοντας το 25% της προτίμησης των ερωτηθέντων.

Την πρώτη θέση ακολουθούν με ίσα ποσοστά (7%) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ χαμηλότερα κινούνται η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, και ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος με 1%.

Σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών (37%), ακολουθούμενη από τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 33% και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 29%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος (27%), ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης (αμφότεροι με 25%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Αλέξης Χαρίτσης (21%), ενώ χαμηλότερα βρίσκονται ο Στέφανος Κασσελάκης (15%), ο Δημήτρης Νατσιός (11%) και ο Βασίλης Στίγκας με μόλις 4%.