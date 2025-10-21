Δημοσκόπηση MARC: Η δυναμική των πιθανών κομμάτων από Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
Τι απάντησαν οι πολίτες
Στο φως φέρνει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC για τον ANT1 την «δυναμική» των πιθανών κομμάτων από Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.
Συγκεκριμένα, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι» στην ερώτηση αν θα ψηφίσει κόμμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού.
Παράλληλα, στην πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού προηγείται ,Ε 15.1% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση με 10,2 και του Αντώνη Σαμαρά που ακολουθεί με 5,8.
Για τον Αλέξη Τσίπρα, το 72,8% τόνισε ότι δεν θα ψήφιζε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά, το ποσοστό του «Όχι» είναι στο 41,5%.
