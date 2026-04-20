Biased Beast: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που εντυπωσίασε ως Benson Boone στην πρεμιέρα του YFSF

Ο Biased Beast ήταν ο μεγάλος νικητής της πρεμιέρας του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την εξαιρετική του εμφάνιση ως Benson Boone. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, τον οποίο γνωρίσαμε πριν από δύο χρόνια μέσα από τη συμμετοχή του στο Just The Two Of Us, επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή κερδίζοντας από την πρώτη κιόλας βραδιά τις εντυπώσεις.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές του

Ο Biased Beast (κατά κόσμον Χριστόφορος Ηλία) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, όπου και έκανε τα πρώτα του βήματα στις τέχνες πριν ακολουθήσει μια διεθνή πορεία.

Σήμερα είναι 28 ετών και ξεκίνησε τη συστηματική του ενασχόληση με τη μουσική γύρω στο 2020, όταν και άρχισε να συστήνεται στο ευρύτερο κοινό μέσα από τη δισκογραφία του και τις τηλεοπτικές του συμμετοχές.

Όσον αφορά τις σπουδές του, σε ηλικία 18 ετών πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει το όνειρό του στην υποκριτική.

Φοίτησε στο παγκοσμίου φήμης Stella Adler Studio of Acting, μια σχολή που έχει διαμορφώσει μερικούς από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

«Σίγουρα το πνεύμα της Αμερικής βοήθησε πολύ στη δημιουργία της συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα απ’ τη σχολή έμαθα να είμαι προδιατεθειμένος να ακούω τις δικές μου κραυγές, έτσι είμαι Biased και να δίνω χώρο στις αισθήσεις μου, έτσι είμαι Beast», έχει δηλώσει ο καλλιτέχνης στο Must Κύπρου.

Η συμμετοχή του σε θεατρικά και σε musicals

Η συμμετοχή του στο μιούζικαλ “Lost in the Disco” στην Κύπρο ήταν μια κομβική στιγμή στην καριέρα του, καθώς του επέτρεψε να διοχετεύσει την αγάπη του για τη vintage αισθητική και τον χορό σε έναν ρόλο που απαιτούσε ενέργεια και λάμψη.

Στα social media, ο Χριστόφορος Ηλία λειτουργεί περισσότερο ως performer παρά ως απλός influencer. Οι αναρτήσεις του από τα live του δεν είναι μόνο μια προβολή της δουλειάς του, αλλά ένα κάλεσμα προς τους ακόλουθούς του να αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους.

Το moto του, ότι η αυτοπεποίθηση είναι το «κλειδί» για να ζεις πραγματικά και όχι απλώς να επιβιώνεις, αντικατοπτρίζεται σε κάθε του κίνηση, από τις τολμηρές στυλιστικές του επιλογές μέχρι τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους fans του.

Η drag περσόνα του, «Μπιμπί»

Η drag περσόνα του Biased Beast, η πληθωρική και αξιολάτρευτη «Μπιμπί», αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και απελευθερωμένες πτυχές της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Μέσα από αυτή την περσόνα, ο Χριστόφορος καταφέρνει να “σπάσει” τα στερεότυπα και να αναδείξει τη θεατρικότητα που κρύβει μέσα του, προσφέροντας ένα θέαμα που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικό και καλλιτεχνικά άρτιο.

Η Μπιμπί έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τα social media αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον αυθορμητισμό και τον αέρα «ντίβας» που εκπέμπει.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια —από το εντυπωσιακό μακιγιάζ μέχρι τα κοστούμια που θυμίζουν μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού— μαρτυρά την επαγγελματική προσέγγιση του καλλιτέχνη στο drag art.

Η εμφάνισή του στην πρεμιέρα του YFSF

Η εμφάνιση του Biased Beast στην πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar ήταν αναμφίβολα η στιγμή που έκλεψε την παράσταση, καθώς αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της πρώτης βραδιάς.

Με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και μια ανανεωμένη κριτική επιτροπή, το show επέστρεψε δυναμικά, και ο Biased Beast απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους performers της γενιάς του.

Στην πρεμιέρα της Κυριακής 19 Απριλίου, ο καλλιτέχνης κλήθηκε να ενσαρκώσει τον viral pop σταρ Benson Boone, ερμηνεύοντας τη μεγάλη επιτυχία “Beautiful Things”.

Η μεταμόρφωσή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς εμφανίστηκε με την εμβληματική μπλε ολόσωμη φόρμα, αποδίδοντας με απόλυτη ακρίβεια τόσο την ενέργεια όσο και τις φωνητικές απαιτήσεις του τραγουδιού.

Η εμφάνιση του Benson Boone στα GRAMMY Awards:

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, ο Biased Beast πάτησε το περιβόητο buzzer για να μάθει ποιον θα υποδυθεί στο επόμενο επεισόδιο. Ο νεαρός καλλιτέχνης στο 2ο επεισόδιο του YFSF θα μεταμφιεστεί σε Άννα Βίσση.