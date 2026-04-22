Στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel», την Τετάρτη 22 Απριλίου, η απρόσμενη επιστροφή του Αλέξανδρου μαζί με τον μικρό Γεώργιο πυροδοτεί μια νέα σειρά εντάσεων που αναστατώνει τους πάντες στο ξενοδοχείο. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τη Σοφία σε μια οριστική και βίαιη ρήξη με την Κυβέλη.

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Τα αισθήματα της Αλίκης για τον Πέτρο δυναμώνουν το αδιέξοδό της, την ώρα που η Μαρίνα προσπαθεί να τον πείσει να φύγει μαζί της για τη Θεσσαλονίκη.

Η Μελίνα, παρά τα μεγάλα εμπόδια, καταφέρνει να φτάσει στα σκαλιά της εκκλησίας και ο γάμος της με τον Χατζημήτρο είναι γεγονός. Όμως μια δραματική εξέλιξη κινδυνεύει να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Η πρόταση γάμου του Ρήγα αιφνιδιάζει την Κυβέλη, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει την καρδιά της ή αν θα προστατέψει την οικογένειά της από ένα νέο σκάνδαλο. Ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Ιορδάνης καταφέρνει τελικά να κερδίσει τη Φρίντα, η οποία αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση τους.

Η Αλίκη βρίσκεται με τον Πέτρο και είναι έτοιμη να του πει για την εγκυμοσύνη, όταν ξαφνικά ξεσπάει φωτιά στα σπίτια του προσφυγικού συνοικισμού…

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: