Χουρδάκης για Κωνσταντοπούλου: “Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι μου είπε στις σκάλες”

Τα γεγονότα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στη ρήξη του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας και σήμερα ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χουρδάκης, μιλώντας στο podcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», αναφέρθηκε στις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε προκειμένου να κάνει χάρες κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στη Βουλή, καθώς και στους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, όταν του ζητήθηκε.

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«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα ”πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;”, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: ”Μην ασχολείσαι”», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Και περιέγραψε σε άλλο σημείο: «Μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;. Και μου απάντησε: ”Στις σκάλες”. Σας το λέω εντίμως».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Χουρδάκη:

Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα «πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;», γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: «Μην ασχολείσαι».

Μετά μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: «Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;». Και μου απάντησε: «Στις σκάλες». Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει.

Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε «θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα», εγώ της είπα: «Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο».

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Πιθανώς, εάν είχαν γίνει όλα με διαφορετικό τρόπο, με χαρά θα ξαναγυρνούσα στο πανεπιστήμιο. Από τον χώρο που προέρχομαι είχα και ιατρείο, χωρίς να υποτιμώ τη βουλευτική αποζημίωση. Για εμένα αυτό δεν είναι το κίνητρο και εξακολουθεί να μην είναι. Στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο, ήμουν καλά.

Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι.