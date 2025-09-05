ΔΕΘ: Ο κύβος για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη ερρίφθη, τι θα ανακοινώσει – Το μέτρο “έκπληξη”

Κορυφώνονται σήμερα οι προετοιμασίες για το πακέτο παροχών ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ που θα εξαγγείλει αύριο Σάββατο ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες είχε τις τελευταίες συσκέψεις με το επιτελείο του, ενώ σήμερα το απόγευμα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φόρων, με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη “θα ακούσουμε την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ”.

Η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026, έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα φέρνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους.

Κερδισμένοι από το φετινό “καλάθι” της ΔΕΘ θα είναι οι οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες προωθούνται αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια, ως μία επιπλέον ενέργεια για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα.

Οι οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά έχει συζητηθεί να δουν αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000 -2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τρίτεκνες οικογένειες η αύξηση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη.

Ωφελημένοι θα είναι και οι ένστολοι, για τους οποίους αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, που θα προστεθεί σε αυτή των 100 ευρώ μηνιαίως που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026 ως επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας».

Επίσης, την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ από 13% έως 20% είναι οι αυξήσεις που θα δουν σε ένα μήνα, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Από τις εξαγγελίες δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι, για τους οποίους αναμένεται να ανακοινωθεί η μείωση της προσωπικής διαφοράς, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει συζητηθεί ακόμη και η κατάργηση της. Βέβαιη θεωρείται επίσης η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο με το ποσό των 250 ευρώ.

Ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν και για το “καυτό” πρόβλημα της στέγης, με στόχο να βγουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές ή αναξιοποίητες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ανακοινωθούν κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, θα επιστρέψει τον Νοέμβριο το πρόγραμμα “Σπίτι μου”, ενώ σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται σταδιακά το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής.

Ακόμα, φέρεται πως θα ανακοινωθούν αλλαγές και στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών.

Εφόσον ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, τότε οι συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, θα επανέλθουν αυτόματα στα επίπεδα που ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να «ξεπαγώσουν» αυξήσεις από το 2026.

Βέβαιη θεωρείται δε, η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο με το ποσό των 250 ευρώ.

Την ίδια ώρα, μυστήριο επικρατεί γύρω από το μέτρο “έκπληξη” που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο “κλείδωσε” μέσα στην εβδομάδα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα είναι φορολογικού χαρακτήρα.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε κατοίκους που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές.

Σημειώνεται πως τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το Βελλίδειο θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.