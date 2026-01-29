Δένδιας: Υποδέχθηκε τη Γαλλίδα ομόλογο του στη φρεγάτα “Κίμων” (εικόνες)

Με την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, συναντάται σήμερα (29/1) ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Λίγο πριν τις 11 έφτασαν στον ναύσταθμο Σαλαμίνας οι δύο υπουργοί και επιθεώρησαν τα τιμητικά αγήματα. Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιείται επί της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνική Belharra.

Οι δύο υπουργοί θα κάνουν δηλώσεις ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, και την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.

