Φρεγάτα “Κίμων”: Όλα έτοιμα για τη λαμπρή τελετή υποδοχής – Με ελικόπτερα θα προσνηωθούν Τασούλας, Μητσοτάκης, Δένδιας

Όλα έτοιμα είναι για την εντυπωσιακή υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις νέες Belharra που εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η τελετή θα γίνει εν πλω και θα είναι λαμπρή και γεμάτη συμβολισμούς. Στην πρώτη φάση, ανοιχτά της Αίγινας, έξι πολεμικά πλοία θα συναντήσουν τον «Κίμωνα»

Στη συνέχεια, περίπου ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου θα σχηματίσουν με την Belharra μια μοναδική εικόνα, της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων ανά τους αιώνες.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας θα προσνηωθούν με (τρία ξεχωριστά) ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Aμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά το συμβολικό σκέλος της υποδοχής, ο «Κίμων» θα συνεχίσει και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και το πρωτόκολλο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra» -από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό- διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας – καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire – ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλλημένα τόσο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»,

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα, ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες αλλά και σταδιακή ανάληψη ρόλων.