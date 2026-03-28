Δένδιας: Η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποχαιρέτησε το βράδυ του Σαββάτου 28/3 την σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

«Η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της» ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.