Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τα πέντε χρόνια από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο: “Η Ελλάδα άσκησε εμπράκτως το δικαίωμά της”

"Κατέστησε σαφές ότι διατηρεί το δικαίωμά της για επέκταση και σε άλλες περιοχές της επικράτειας"

Δένδιας για τα πέντε χρόνια από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο: “Η Ελλάδα άσκησε εμπράκτως το δικαίωμά της”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην συμπλήρωση πέντε χρόνων από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία ο ίδιος είχε εισηγηθεί ως Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ