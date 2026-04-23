Επίσκεψη Δένδια στο ΜΙΤ – Συναντήθηκε με καθηγητές του πανεπιστημίου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο MIT στη Βοστώνη.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι είναι «ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας».

Στο KIAA Institute του @ΜΙΤ, όπου συναντήθηκα με τον Dr. Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη.#Boston #MIT pic.twitter.com/bNznRzWhlK— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2026

«Συναντήθηκα με τον καθηγητή Μιχαήλ Τριανταφύλλου διευθυντή του MIT Sea Grant» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Με δεύτερη ανάρτηση ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι συναντήθηκε στο KIAA Institute του ΜΙΤ, με τον δρ. Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη.