Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας
"Τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο"
«Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον οθωμανικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο.
Και συνέχισε: «113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο».
