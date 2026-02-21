Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας

"Τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο"

Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

  «Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον οθωμανικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

   Και συνέχισε: «113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ