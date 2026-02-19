Νίκος Δένδιας: Η στρατιωτική θητεία μέχρι τώρα είναι αγγαρεία και παρωδία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, το ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ΕΣΣΟ (24–27 Φεβρουαρίου 2026).

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της Νέας Θητείας και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη. Επίσης, παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Παρευρέθησαν, επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ), Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο Διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι Διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.

Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να πάρει ένα τέλος. Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας.

Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους. Αυτή είναι δουλειά δική σας. Βασίζομαι πάρα πολύ σε εσάς. Ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Στρατηγός έχει την εντολή να είναι απολύτως από πάνω σας, όπως και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Θα επιχειρήσω να είναι αιφνιδιαστικό.

Έχουμε αλλάζει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα.

Για να μην λέω πολλά, βασιζόμαστε σε εσάς. Και η πολιτική και η φυσική σας ηγεσία. Αν εσείς δεν ανταποκριθείτε και δεν το πετύχετε, ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν κάνουμε και ό,τι κι αν υπογράφουμε, πάει χαμένο, τελείως.

Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια. Προσβλέπω στο αποτέλεσμα».

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψης:

«Ήρθα σήμερα εδώ, στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό Στρατού και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού για να ελέγξουμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α΄ ΕΣΣΟ της νέας θητείας.

Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια «θητεία-αγγαρεία», για να μην πω κάτι χειρότερο, μια «θητεία-παρωδία», τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι των στρατευσίμων.

Επιχειρούμε λοιπόν αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας.

Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή.

Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να τρώνε καλά. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά.

Κι επίσης, ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία. Δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη.

Βεβαίως, αυτή είναι μια μακρά πορεία. Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της «Ατζέντας 2030», θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα.

Θα επιθεωρήσω με ιδιαίτερη αυστηρότητα τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, το πώς εκτελούνται οι εντολές της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα.

Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης».