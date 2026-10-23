Κώτσηρας: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την αδιαθεσία και τη μεταφορά του στο Ιπποκράτειο

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε χθες, Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου.

«Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου και του ιατρείου της Βουλής για τη φροντίδα που του παρείχαν.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν!

Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά! 🙏

Ευχαριστώ θερμά τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την φροντίδα, όσο και του ιατρείου της Βουλής το οποίο αρχικά αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας μου.

Να είστε καλά και να προσέχετε!»