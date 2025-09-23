Χατζηδάκης: “Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο – Ακολουθούμε μια πολιτική που στηρίζει τα εθνικά συμφέροντα”

«Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τα οποία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Αλλά προφανώς η όποια βελτίωση των σχέσεων περνά μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη σταθερή υποστήριξη των συμφερόντων της χώρας μας. Αυτό θα είναι το πλαίσιο της συζήτησης, που θα έχει απόψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. «Ακολουθούμε μία πολιτική που είναι υπεύθυνη, σοβαρή, μακριά από κραυγές, αλλά πάντως στηρίζει σταθερά και σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση, δε, σχετικά με αναφορές περί ενδοτικής πολιτικής, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθη αν είναι ενδοτισμός η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, το πρόγραμμα για την αγορά των Rafale, οι τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχουμε παραγγείλει, τα αεροσκάφη F-35 που ενισχύουν την εθνική άμυνα. Όπως, επίσης, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα, το γεγονός ότι ήρθε η Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και την απήχησή τους στην κοινωνία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε πως η καλύτερη επικοινωνία είναι η εφαρμογή των μέτρων.

«Όταν εφαρμοστούν» – σημείωσε – «το όφελος θα είναι συγκεκριμένο και δεν θα είναι ό,τι βλέπει ο καθένας από την πλευρά του. Τον Οκτώβριο θα εφαρμοστούν οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα και η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές. Ένας τρίτεκνος με μισθό 1.500 ευρώ θα έχει ωφέλεια 1.650 ευρώ τον χρόνο από τις μειώσεις φόρων, δηλαδή παραπάνω από έναν μισθό.

Για τους νέους μέχρι 25 ετών η φορολογία μηδενίζεται και μέχρι 30 ετών θα είναι 9%. Οι ωφελούμενοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο -μισθωτοί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, κάτοικοι νησιών, χωριών, νέοι- είναι περισσότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες και σύντομα σε ηλεκτρονική εφαρμογή θα μπορεί καθένας να βλέπει τα μέτρα που τον αφορούν».

Αναφορικά με την κινητικότητα που σχετίζεται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε: «Είμαι υπέρ της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας γιατί πιστεύω ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρούς πυλώνες προκειμένου να κυβερνηθεί. Πιστεύω στην ενότητα μέσα και από τις διαφορετικές απόψεις που πάντοτε υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να επιβάλλω σε οποιονδήποτε να κάνει ή να μην κάνει κόμμα.

Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αυτήν την ώρα έχουμε μια προσπάθεια στα πανεπιστήμια σε σχέση με τους αιώνιους φοιτητές, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται συναινετικά. Έχουμε 175 κινητές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Έχουμε τη μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες. Έχουμε συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Για αυτά μας ψήφισε ο κόσμος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε: «Όλοι έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία για την τραγωδία των Τεμπών, όπως και παλιότερα για αντίστοιχες τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανθρωπιά και σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης να υποδεικνύουν πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες αυτοί.

Υπάρχουν στο πλαίσιο της δικαιοσύνης οι δικαστές που είναι αρμόδιοι. Δεν θυμάμαι εγώ, για παράδειγμα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής ή στη Μάνδρα ή στο Μάτι να τοποθετήθηκα προς τους δικαστικούς λειτουργούς για να κάνουν τη μία ή την άλλη κίνηση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ, να αφήσουμε τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Κανείς δεν έχει μικρότερη ευαισθησία από κάποιον άλλο».