Χατζηδάκης: “Οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους τα μέτρα της ΔΕΘ τους επόμενους μήνες”

Οικονομία και καθημερινότητα, δημοσκοπήσεις και προτεραιότητες εν όψει εκλογών, αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βασικά θέματα που θίγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα liberal.gr.

Ξεκινώντας από όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «το αποτύπωμα των μέτρων της ΔΕΘ θα φανεί πραγματικά τους επόμενους μήνες. Από τον Νοέμβριο, ξεκινάει η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Ξεκινούν, επίσης, από τώρα, οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς και τους λιμενικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιποι, τη διαφορά στην τσέπη τους, θα αρχίσουν να την βλέπουν από τον Ιανουάριο του 2026, όταν, για παράδειγμα, θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου στους μισθούς, μειωμένο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και μικρά χωριά κτλ. Με τις μεγάλες μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδισμένοι θα βγουν συνολικά πάνω από 4 εκατ. πολίτες, μεταξύ των οποίων οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών και των μικρών χωριών.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι νέοι κερδίζουν επιπλέον ένα μισθό τον χρόνο από τις μειώσεις φόρων. Ουσιαστικά αυτοί που είναι από 25 έως 30 ετών θα πληρώνουν τον μισό φόρο και αυτοί που είναι από 20 έως 25 ετών καθόλου! Ένα και πλέον μισθό κερδίζουν οι οικογένειες με τρία παιδιά. Ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάνει και τους δύο μισθούς. Επιπλέον, καταργούμε την προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους».

Συμπερασματικά, «πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε μέσα στον δημοσιονομικό χώρο που είχαμε διαθέσιμο. Οι προτάσεις που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση έχουν πολλαπλάσιο κόστος και στηρίζονται αποκλειστικά στα “λεφτόδεντρά” τους».

Εξ άλλου, σημειώνει σε άλλο σημείο της συνέντευξης, «θα ήταν ανόητο να μπορούμε να δώσουμε παραπάνω και να μην το κάνουμε. Εκτός αν εμείς είμαστε οι “κακοί” και η αντιπολίτευση αποτελείται από “καλούς” και “φιλεύσπλαχνους” ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ο διαθέσιμος χώρος ήταν 1,76 δισεκ. ευρώ. Άρα, εξαντλήσαμε τα όρια που είχαμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, υποσχέθηκε μέτρα ύψους 4 δισεκ. ευρώ τον χρόνο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού που το ΠΑΣΟΚ δεν τις απορρίπτει ως αρνητικές. Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες για παροχές είναι πολύ συγκεκριμένες και ότι τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης θα έφερναν παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και νέα διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας».

Ενώ σε ερώτηση για το τι φέρνει το νέο έτος, απαντά: «Ασφαλώς και το 2026 θα υπάρξει νέο πακέτο στήριξης για την κοινωνία, που θα προκύπτει αφενός από την ανάπτυξη της οικονομίας και αφετέρου από τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής». Ωστόσο, συνεχίζει, «είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, με λεπτομέρειες, για τις πρωτοβουλίες του επόμενου χρόνου. Ακολουθούμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική στην οικονομία και το αποτέλεσμα της προσπάθειας επιστρέφει στην κοινωνία. Αν αυτό στενοχωρεί την αντιπολίτευση, λυπάμαι που χαλάμε το πάρτι της καταστροφολογίας».

Για το κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι «στις εκλογές, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί βασικά αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά ή αν θα ρισκάρουμε όλα όσα με κόπο έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, με διεθνείς αναταράξεις, και έχει πολύ μεγάλη σημασία στη χώρα μας να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ένας ηγέτης που να κρατά σταθερά το τιμόνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λαϊκισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης όχι μόνο στην οικονομία με την ακατάσχετη παροχολογία τους, αλλά και στα εθνικά μας θέματα νομίζω ότι δείχνει τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας. Αυτή την ώρα μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυώνται τη σταθερή πορεία της πατρίδας μας. Κι αυτό είναι μια πικρή αλήθεια για την αντιπολίτευση», είναι το μήνυμα που στέλνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συμπληρώνει:

«Αλλά δεν είναι μόνο η σταθερότητα. Είναι και το ποιος έχει τη γνώση και το όραμα να οδηγήσει την Ελλάδα στις καινούργιες εποχές. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Τόσο ο αρχηγός όσο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τους απαιτητικούς καιρούς που έχουμε μπροστά μας». Ενώ, όπως καταγγέλλει ακολούθως, «η αντίληψη ορισμένων από την αντιπολίτευση “να πέσει αυτή η κυβέρνηση κι ό,τι θέλει ας γίνει” είναι μια απίστευτα επιπόλαια αντίληψη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Κ. Χατζηδάκης διαβεβαιώνει για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης «στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και αφετέρου στην προώθηση των μεγάλων έργων». Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, «μόνο για το β’ εξάμηνο του έτους, έχουμε παρουσιάσει 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις», ενώ τα έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, είναι: η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, το flyover της Θεσσαλονίκης, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μετά την ανάταξη των ζημιών που προκάλεσε ο Daniel στη Θεσσαλία. «Στο τέλος της τετραετίας, λοιπόν, θα μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό μας και να πούμε στους πολίτες: “το είπαμε, το κάναμε”!».

Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του, υπογραμμίζοντας ότι δεν τα καταφέραμε. Γι’ αυτό τώρα επιχειρούμε να βάλουμε μια τάξη. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν αφενός την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και αφετέρου ένα Σχέδιο Δράσης, με πάνω από 50 σημεία προς υλοποίηση. Ο ίδιος συνάντησα τον αρμόδιο Επίτροπο για να συμφωνήσουμε για τα παραπάνω, διότι συντονίζω την προσπάθεια. Παράλληλα, από το 2026 θα έχουμε ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων και πληρωμών και το πρόγραμμα καταβολής ενισχύσεων θα εφαρμόζεται πλήρως, χωρίς άλλα προβλήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ σε ερώτημα για την ανησυχία των αγροτών ότι δεν θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους, απαντά ως εξής: «Κάνουμε αγώνα δρόμου για να μην συμβεί αυτό. Αλλά για να πληρωθούν οι αγρότες μας πρέπει να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έχει ζητήσει η Κομισιόν και γενικότερα να συμμορφωθούμε πλήρως στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτή την ώρα, γίνονται οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Παράλληλα, έχει δοθεί προτεραιότητα θα δοθεί στις αποζημιώσεις για τον Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, στις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά, καθώς και για την τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία. Μέσα σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για όλα αυτά. Και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι ετήσιες ενισχύσεις, αφού και πάλι γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και, κλείνοντας, «είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Πιστεύω ότι οι αγρότες μας το κατανοούν και ξέρουν ότι, αν γίνει κάποιο λάθος και αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Κατανοούμε ότι περιμένουν τα χρήματά τους και εμείς αυτό προσπαθούμε: να τα λάβουν χωρίς επιπλοκές με τις Βρυξέλλες και με απόλυτη ασφάλεια», καταλήγει.