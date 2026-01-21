Χατζηδάκης: Η Διακομματική Επιτροπή δεν αφορά το παρελθόν αλλά το μέλλον του αγροτικού τομέα

«Δεν μπορεί να αρνείστε το διάλογο. Η Διακομματική αυτή Επιτροπή δεν αφορά στο παρελθόν αλλά στο μέλλον του αγροτικού τομέα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της προτάσεως του πρωθυπουργού και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επεσήμανε ότι η σημερινή συζήτηση «δεν αφορά στο παρελθόν αλλά στο μέλλον και στις προοπτικές του αγροτικού τομέα, που είναι εξαιρετικά σημαντικός», καθώς «κατέχει το 11% στη συνολική απασχόληση της χώρας, ποσοστό τετραπλάσιο του κοινοτικού μέσου όρου».

Ο πρωτογενής τομέας, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, δεν αφορά μόνο στους δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μελισσοκομεία, αλλά και την περιφέρεια και όλους εμάς ως καταναλωτές που θέλουμε να είναι ποιοτικά και προσιτά».

Σχολιάζοντας τις επικριτικές αναφορές της Αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρατήρησε ο κ. Χατζηδάκης ότι «η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που ως κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της καθώς τα άλλα κόμματα φαίνεται πως θεωρούν τον εαυτό τους αμόλυντους γι’ αυτό το ζήτημα. Αλλά ο ελληνικός λαός μας βλέπει και μας κρίνει όλους».

Ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε πως «το μηδενιστικό φόντο που έχει υιοθετήσει η Αντιπολίτευση να γίνονται συζητήσεις το τελευταίο διάστημα στη Βουλή για τον αγροτικό τομέα, αυτή η εικόνα δεν αδικεί μόνο τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης αλλά και τους ίδιους τους αγρότες μας». Σημείωσε ότι «έχουμε τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των εξαγωγών τροφίμων, έχουμε πια πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων μετά από 35 χρόνια. Έχουμε σημαντική βοήθεια, με την βοήθεια της ΕΕ -στις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα που προσεγγίζουν τον μέσο όρο της ΕΕ και επίσης έχουμε χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης δεκάδες χιλιάδες αγρότες οι οποίοι έχουν μπει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ειδικά στα φωτοβολταϊκά», και, σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης «εδώ είναι τα στοιχεία και μπορεί να τα δούμε, μην αδικείται τους εαυτούς σας με όσα λέτε».

Για το θέμα της ευλογίας και του εμβολίου, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «ειδικά από το ΠΑΣΟΚ θα περίμενα -όπως μέχρι τώρα, σωστά μας έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ότι θα πρέπει ακούμε τους επιστήμονες- σε αυτό να μην άλλαζε γνώμη. Γιατί αυτό θεωρούμε και εμείς σωστό για αυτό ακούμε τους επιστήμονες. Για τον λόγο αυτό, σύμβουλος της Κυβέρνησης είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και καθηγητής Κτηνιατρικής, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, όπως μιλάμε και με τον Σύλλογο των Κτηνιάτρων της χώρας και την πρόεδρό του, με τις Κτηνιατρικές Σχολές και όλοι συμπίπτουν στην ίδια άποψη». Και αναρωτήθηκε: «Εάν εσείς, το ΠΑΣΟΚ ήσασταν Κυβέρνηση τι άλλο θα κάνατε, δεν θα δεχόσασταν τις απόψεις αυτές και θα κάνατε του κεφαλιού σας;»

Εντάξει, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, «αυτά να τα ακούμε από άλλα ακραία κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα με εξέπληττε, αλλά το λέτε και εσείς;» και πρόσθεσε «έχουμε πολλά θέματα που μπορούμε να διαφωνήσουμε, μην το κάνετε όμως σε αυτό το θέμα».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα «μας ήρθε επιστολή – απάντηση στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αρβανίτη και του επιτρόπου που επικαλείστε, ο οποίος λέει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογίας των αιγοπροβάτων στην Ένωση» και για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι μας, «ο Ούγγρος Επίτροπος λέει ότι εάν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο εν λόγο σχέδιο θα υπόκεινται σε μέτρα όπως ορίζεται στους Κανονισμούς. Τι σημαίνει αυτό; Ό,τι θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας. Αυτό είναι λοιπόν που μας προτείνετε;»

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική για τους αγρότες με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις δημόσιες επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν μεταξύ άλλων στην ίδρυση της ΕΘΕΑΣ και υπογράμμισε ότι, παρά τις ενστάσεις της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφέτος έγιναν πληρωμές ύψους 3,82 δισ. ευρώ, 13% μεγαλύτερες του 2024 και πρόσθεσε ότι εάν «αυτά δεν ισχύουν, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και είχαμε μείωση, γιατί αποσύρθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα; Τα μπλόκα έγιναν όργανα της ΝΔ; Κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλατε “φρένο” σε αυτά που λέτε, εάν και τώρα που το καλοσκέφτομαι να μη βάλετε “φρένο”, εμάς κομματικά μας ωφελεί, γιατί ζείτε στο δικό σας κομματικό πλανήτη μιας φαντασιακής πραγματικότητας, όπου όλα είναι “μαύρα και σκοτεινά” και θα έρθετε εσείς με μαγικές συνταγές να τα διορθώσετε».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επανερχόμενος στη μεταρρύθμιση με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κάλεσε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης όποιο θεωρεί την επιστροφή στο παλαιό αδιαφανές καθεστώς να το πει καθαρά. Όπως και «αυτά τα 160 εκατ., ευρώ που εξοικονομήθηκαν και θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς να τα δίνουμε σε πανογραψίματα; Γιατί και η δημαγωγία έχει τα όριά της».

Ο κ. Χατζηδάκης, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι «μέσα σας το ξέρετε, και αν υπήρχε η δυνατότητα κανείς να σας κάνει ορό αλήθειας θα ομολογούσατε ότι είναι ένα βήμα εξυγίανσης. Και κανένας Έλληνας που θέλει ένα έντιμο, διαφανές σύστημα επιδοτήσεων δεν είναι υπέρ του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ γιατί, εάν θέλετε να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και όχι την ξύλινη κομματική γλώσσα, το πρόβλημα ξεκίνησε τη δεκαετία του 80», θυμίζοντας τη σχετική αναφορά που είχε κάνει τότε ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε αγρότες για τα πανογραψίματα που γινόντουσαν και τότε, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πέρασαν από την Εξεταστική Επιτροπή και ελέγχονται από την Οικονομική Αστυνομία και την εισαγγελία.

Ο κ. Χατζηδάκης, είπε ότι η γεωργία αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι η κατάτμηση του αγροτικού κλήρου, η πορεία των συνεταιρισμών από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα, η περιορισμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. των παραγωγών σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση, την πιστοποίηση των προϊόντων, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και η αντίληψη που έχει διαχυθεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων είναι υπουργείο Επιδοτήσεων. Αυτά, τα βασικά προβλήματα, είπε ο Αντιπρόεδρος είναι που πρέπει να αλλάξουν και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με το μέλλον της γεωργίας και αυτό ήταν το νόημα της πρότασης του πρωθυπουργού.

Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση από εδώ και πέρα, την εφαρμογή του νέου οριστικού ψηφιακού συστήματος για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και προχωράμε με βάση το σχέδιο που έχει κατατεθεί στην ΕΕ και συνέχισε: Η αντιμετώπιση των μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων του αγροτικού τομέα. Το ζήτημα του αγροτικού κλήρου, που θα πρέπει να δούμε πως θα ξαναζωντανέψει στην Ελλάδα ο θεσμός των αναδασμών. Το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού και πόσες Σχολές, όπως είναι αυτή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής χρειαζόμαστε στη χώρα μας να έχουμε. Οι κτηνίατροι και οι γεωπόνοι να ξαναγίνουν σύμβουλοι των παραγωγών μας στο χωράφι. Η προώθηση Αγροτικών Επιμελητηρίων. Η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με έργα που πρέπει να γίνουν κυρίως για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και, βεβαίως, η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028- 2034 όπου μέσα στα άλλα, στόχος είναι να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.