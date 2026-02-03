Boυλή: Στην ολομέλεια την Τετάρτη το νέο πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Στην ολομέλεια εισάγεται αύριο, Τετάρτη 04 Ιανουαρίου, το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι και οι νέες αυτές ρυθμίσεις, για τις οποίες αποφασίζει αύριο η Βουλή, υπηρετούν το στόχο για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, που υπηρετεί την ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τη νομιμότητα και διασφαλίζει το κράτος δικαίου. “Το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το κράτος, μειώνει τη γραφειοκρατία και στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να έρθουν νόμιμα και στέκεται απέναντι σε όσους παραβιάζουν την έννομη τάξη και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη“, δηλώνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καλεί την αντιπολίτευση να δει την πρόκληση που υπάρχει μπροστά και να απαντήσει με ευθύνη και ρεαλισμό.

Στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη, για την τελική του στάση στην ολομέλεια, δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψηφίζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με διαφορετικό ωστόσο ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε ένα χωριστά.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

Θεσπίζεται συγκεκριμένο ηλιακό όριο για τους μετακαλούμενους και εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα ένταξης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), ως άμεσων εργοδοτών, στη διαδικασία, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μετακλητής εργασίας. Προβλέπεται ταχεία διαδικασία στη μετάκληση έως 500 εργαζομένων, ανά έργο, σε περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων ή μεγάλων δημοσίων έργων.

Για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, αυξάνεται η διάρκεια της μπλε κάρτας της ΕΕ, από τα δύο στα τρία έτη, και θεσπίζονται και νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως η tech visa, για εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και η talent visa.

Το νομοσχέδιο λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους φοιτητές ή σπουδαστές από τρίτες χώρες. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές, ταυτίζεται με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών και μετά την αποφοίτηση, παρέχεται η δυνατότητα παραμονής για ένα έτος με άδεια διαμονής για την αναζήτηση εργασίας ή τη σύσταση επιχείρησης.

Εμπλουτίζονται οι δράσεις προένταξης, από το στάδιο υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, με στόχο να έχουν ταχύτερη και πιο ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση 10ετούς άδειας διαμονής, σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που εισήλθαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και είχαν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. “Η ισχύουσα ρύθμιση αποδείχθηκε ότι είχε πολύ περιορισμένη εφαρμογή και ήταν επιδεκτική καταχρήσεων, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σημερινών μεταναστευτικών ροών“, αναφέρει το υπουργείο και επισημαίνει ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη για εκκρεμείς αιτήσεις και θα καλύπτονται πλήρως όσοι έχουν παρακολουθήσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου και όσοι τυγχάνουν εξατομικευμένης προστασίας, είτε για ανθρωπιστικούς είτε για εξαιρετικούς λόγους.

Καθιεριώνονται δεσμευτικοί κανόνες εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επίσης, γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για όσους, ενώ τυγχάνουν μέλη ΜΚΟ, εμπλέκονται είτε σε διακίνηση, είτε σε παράνομη διαμονή.

Κατά τη δεύτερη ανάγνωση των τιθέμενων ρυθμίσεων, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θεσμοθετεί τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πολιτεία επιλέγει να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σύνθετα και φλέγοντα ζητήματα της εποχής, τη νόμιμη μετανάστευση. “Ο στρατηγικός στόχος είναι ξεκάθαρος: να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο σύστημα που θα λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράνομη μετανάστευση και να δημιουργήσουμε νόμιμες, ελεγχόμενες και αποτελεσματικές οδούς εισδοχής ανθρώπινου δυναμικού εκεί που το έχει ανάγκη η εθνική μας οικονομία“, είπε η κ. Βολουδάκη.

Το Κουτσόχερο

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στην δομή στο Κουτσόχερο. “Είναι μια πολύ σημαντική τομή αυτό που γίνεται στο Κουτσόχερο και θα ακολουθήσουν και άλλες δομές το παράδειγμα αυτό. Μένουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφυγικό προφίλ, πριν όμως να κριθεί σε τελικό βαθμό η αίτησή τους. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους αυτούς, κάνουμε προένταξη και από την πρώτη μέρα κάνουν μαθήματα ελληνικών, κάνουν επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογα με αυτό που οι ίδιοι δηλώνουν ότι έκαναν στη χώρα τους, σε ποιον τομέα δούλευαν και σε ποιον τομέα θέλουν να εξειδικευθούν, και γίνεται η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Στο Κουτσόχερο οι περισσότεροι από τους Σουδανούς θέλουν να δουλέψουν σε αγροτικές δουλειές. Το παράδειγμα του Κουτσόχερου δούλεψε καλά και θα το επεκτείνουμε“, είπε η κ. Βολουδάκη.

Η συνεργασία με τις ΜΚΟ

Αναφερόμενη στη συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με ΜΚΟ, η υφυπουργός είπε ότι αντί των απευθείας προγραμματικών συμφωνιών, εφεξής θα εξελίσσεται ανοιχτή διαδικασία, όμοια με τη διαδικασία για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου γίνεται ανοιχτή πρόσκληση και διαγωνισμός για τα Κέντρα Φιλοξενίας, και έτσι ανάλογα με τα προσόντα και τα κριτήρια που τίθενται, θα τρέχουν τα συναφή προγράμματα οι ΜΚΟ. Διαβεβαίωσε δε ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς στέγη γιατί το υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη συζήτηση και συνεννόηση με όλες τις οργανώσεις που διαχειρίζονται και τα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης και τα Κέντρα Φιλοξενίας και τις ασφαλείς περιοχές.

Η κ. Βολουδάκη αναφερόμενη στη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων είπε ότι το σύστημα φιλοξενίας στην Ελλάδα συμβαδίζει με τις επιταγές της ΕΕ, υπάρχει άλλωστε η Ειδική Γραμματεία για τα ασυνόδευτα και τους ευάλωτους. Επίσης, εφαρμόζεται, όπως τόνισε, ένα σύστημα που κάθε παιδί από την πρώτη μέρα που μπαίνει στη χώρα να έχει επίτροπο.

Σε σχέση με την γνώση της πολιτείας για την πραγματική ηλικία των παιδιών, την διακρίβωση της ανηλικότητας, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθύμισε την ΚΥΑ για την ανηλικότητα με βάση την οποία εκτός από την ψυχολογική εκτίμηση, γίνονται και ιατρικές εξετάσεις όπως ακτινογραφία του καρπού του χεριού. Ενημέρωσε δε τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης των ασυνόδευτων ανηλίκων κινητές μονάδες με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, όπου θα γίνεται και η συγκεκριμένη εξέταση και η πολιτεία θα γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι ανήλικος και ποιος όχι.

“Οι ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια διοικητικά αδιέξοδα, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν λύσεις σε μακροχρόνιες εκκρεμότητες του υφιστάμενου πλαισίου αδειών διαμονής. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο θα ρυθμίζει και θα εγγυάται την προσέλκυση πολιτών τρίτων χωρών, αποκλειστικά μέσω νομίμων διαδικασιών και θα συμβάλει έτσι στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης“, είπε ο εισηγητής της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει τις νόμιμες μεταναστευτικές οδούς και απαντά σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε πολλούς τομείς που αφορούν και την Ελλάδα, όπως είναι ο τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες. Η μεγάλη τομή αυτού του νομοσχεδίου, είπε ο εισηγητής της ΝΔ, “είναι ότι μετακινεί το κράτος από τη διαχείριση της παρανομίας στη στρατηγική της νομιμότητας. Για πρώτη φορά η νόμιμη εργασία αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ένταξης και προστασίας. Η μετανάστευση συνδέεται με τις ανάγκες της οικονομίας και όχι με την αδράνεια. Μπαίνει τάξη, εκεί που για χρόνια κυριαρχούσαν οι γκρίζες ζώνες στο θέμα του μεταναστευτικού”.

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή διαμονής, για την παρεμπόδιση του έργου των αρχών, για την χρήση ή παρακράτηση πλαστών ή ξένων ταξιδιωτικών εγγράφων και για την κατάχρηση διοικητικών διαδικασιών. “Στις πράξεις τελούνται από κερδοσκοπία κατ` επάγγελμα ή στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης και η πολιτεία οφείλει να απαντά και απαντά με σαφή και αποτρεπτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων όταν αυτές οι πράξεις τελούνται από μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και άλλων δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι ασκώντας την εξουσία την οποίαν έχουν, διαπράττουν εγκλήματα πάρα πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με την διακίνηση παράνομων μεταναστών στη χώρα μας”, είπε ο κ. Υψηλάντης.

Στην κατάσταση που βιώνουν πολλοί μετανάστες, οι οποίοι εργάζονταν επί πολλά χρόνια στη χώρα χωρίς χαρτιά, αναφέρθηκε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. “Υπάρχει, χωρίς να καταγράφεται παρά μόνο στη συλλογική εμπειρία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών χωρίς χαρτιά, που υποκατέστησε το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν οι φροντίστριες παιδιών και ηλικιωμένων που δεν είχαν χαρτιά, αλλά αυτό δεν ήταν μειονέκτημα, ήταν σχεδόν προσόν για τις οικογένειες που ήθελαν εσωτερική φροντίστρια. Κάποιες από αυτές, αφού έζησαν εφτά ή δέκα χρόνια στη χώρα, κατάφεραν απέκτησαν άδεια διαμονής, αλλά υπάρχουν ακόμη άλλες που δεν έχουν χαρτιά. Και νομίζω, πως πρέπει να δείτε, πως θα συμπεριληφθούν και αυτές με κάποιο τρόπο στη διάταξη των άνω των 65. Είναι νομίζω άδικο, είναι πάρα πολύ άδικο να διωχθούν, όταν γεράσουν οι γυναίκες οι οποίες φρόντιζαν τα παιδιά μας και τους ηλικιωμένους μας“, είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε εμφατικά ωστόσο ότι πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί με το παρελθόν και να διασφαλίσουμε πως δεν θα υπάρχει πλέον λόγος για τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ σημείωσε παράλληλα ότι το νομοσχέδιο δεν φαίνεται να δίνει ουσιαστικές λύσεις για την έλλειψη εργατών γης. “Είναι κάπως προκλητικό για τους Έλληνες αγρότες που ταλανίζονται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού να τους λέτε πως εκπαιδεύετε εργάτες γης στο Κουτσόχερο. Έχετε ευθύνη με τα συναρμόδια Υπουργεία για την κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό χώρο για την αποσπασματική νομοθέτηση που μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Και αυτό το σχέδιο νόμου δεν φαίνεται να δίνει λύσεις στους αγρότες και τους μικρομεσαίους“, ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου.

“Είναι ένα νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων για εμάς, ένα νομοσχέδιο, το οποίο κάνει μόνο σημειακές παρεμβάσεις ανεπαρκείς για μία στρατηγική και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και λύση στα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης“, είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός. “Εδώ έχουμε μια εργατοκεντρική αντίληψη και προσέγγιση και όχι, μια ολιστική προσέγγιση ένταξης. Προφανώς η εργασία είναι μηχανισμός ένταξης και ισχυρός. Όμως, αν δεν συνδυαστεί με πραγματική ενίσχυση και στήριξη της ελληνομάθειας και της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής παιδείας, της πρόσβασης στα δικαιώματα του κοινωνικού κράτους και βασικές υπηρεσίες από αυτό, αλλά και άλλες δραστηριότητες, του αθλητισμού, των κοινοτήτων των τοπικών κτλ., δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη και δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα και βλέπει και τους ανθρώπους μόνο ως μηχανές και εργατικό δυναμικό“, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ψυχογιός στάθηκε και στις διατάξεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους και προειδοποίηση για κενά προστασίας να υποχώρηση από εγγυήσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. “Καταργείται σύμφωνα με τους διοικητικούς δικαστές η τελευταία δυνατότητα έκδοσης άδειας παραμονής πολίτη που είχε εισέλθει παράτυπα στη χώρα και μάλιστα ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων. Η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση τα απομακρύνει από τον κίνδυνο έκθεσής τους σε φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας και εκμετάλλευσης“, είπε οκ. Ψυχογιός.

“Σύγχρονα δουλεμπορικά” χαρακτήρισε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα τη δράση των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και κατήγγειλε τη θεσμοθέτηση της εμπλοκής τους στο καθεστώς της μετάκλησης. Η όλη διαδικασία, είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, συνεπάγεται το μεγαλύτερο «δέσιμο» των εργαζομένων με τα “δουλεμπορικά γραφεία” που φροντίζουν για τη μεταφορά των μεταναστών από εργοδότη σε εργοδότη, υπό την απειλή της ανεργίας, της απέλασης ή της φυλάκισης με τις διατάξεις που φέρνει η κυβέρνηση. Η Μαρία Κομνηνάκα σχολίασε και τις διατάξεις για την Tech και την Talent Visa. “Η εισαγωγή νέων κατηγοριών αδειών διαμονής δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, καθόλου ουδέτερη. Έχει πολύ συγκεκριμένο ταξικό πρόσημο. Είναι αποκαλυπτική η εντελώς διαφορετική μεταχείριση των talent και tech visa στην προσπάθεια προσέλκυσης σπουδαστών και μάλιστα σε ιδιωτικά κολέγια για να εξασφαλιστεί η πελατεία τους από τις σχετικές άδειες για εργασία”, σχολίασε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ.

“Όσο περνάει ο καιρός και όσο η Κυβέρνηση φθείρεται για λόγους που είναι γνωστοί – σκάνδαλα, κόστος ζωής, μειωμένα εισοδήματα, φορολογική αφαίμαξη μέσω του Φ.Π.Α. κ.λπ. – τόσο σκληραίνει η πολιτική της στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νομοσχέδιο του φθινοπώρου που σπέρνει τη χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης και αυτό το θεωρεί η Κυβέρνηση λόγο πανηγυρισμού“, ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος και σχολίασε: “το δόγμα της Κυβέρνησης είναι η πολιτική της αποτροπής. «Θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση, για να μην έρχονται», «στο όριο μπορεί να πνίξουμε και κάποιους». Ξέρετε, η χώρα έχει καταδικαστεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το Φαρμακονήσι, επί Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ΕΔΔΑ για την Πύλο και για άλλες τόσες υποθέσεις που εκκρεμούν. «Μπορεί να πνίξουμε και κάποιους και αυτό είναι ένα τίμημα που αξίζει τον κόπο να πληρώσουμε», έτσι λέει η Κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινήθηκε η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, από το 2019 με διαβαθμίσεις“.

Αντιθέτως, για χαλαρή πολιτική κατήγορησε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος. “Ούτε στην Ουγγαρία γίνονται αυτά, ούτε στην Τσεχία γίνονται αυτά. Οι Γερμανοί πλέον έχουν κλείσει, βάζουν όποιους θέλουν, όποτε θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και οι Βούλγαροι έχουν κλείσει τα σύνορά τους κύριε Πλεύρη, αλλά εσείς αρέσκεστε ή συνηθίζετε να τα έχετε ανοιχτά και να φέρνετε κόσμο“, είπε ο βουλευτής. Το νομοσχέδιο, είπε ο κ. Γραμμένος, επιβεβαιώνει με απόλυτη σαφήνεια την κατεύθυνση της Κυβέρνησης, υπέρ της κανονικοποίησης και της μαζικής παράνομης μετανάστευσης και εισόδου στη χώρα, διαφόρων ανθρώπων και τη μόνιμη ενσωμάτωσή τους, στο κοινωνικό και θεσμικό ιστό της Ελλάδας. “Αντί για διατάξεις περιορισμού της μόνιμης εγκατάστασης των αλλοδαπών εδώ, εισάγετε διατάξεις που διευκολύνουν τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας και επιταχύνουν με αυτόν τον τρόπο διοικητικές διαδικασίες υπέρ των μεταναστών, παρανόμων μεταναστών, λαθρομεταναστών. Καθιερώνουν ίση μεταχείριση σχεδόν πλήρους εξομοίωσης με μας, τους ημεδαπούς και παρέχουν ευρύτατα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα“, είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης.

“Από τη μία, η κυβέρνηση σας πεισματικά υπερασπίζεται διατάξεις που διευρύνουν τη νόμιμη μετανάστευση, αγνοώντας την ευρωπαϊκή κρίση κοινωνικής συνοχής από την ανεξέλεγκτη εισροή, ενώ από την άλλη, εμείς βλέπουμε το προφανές. Νόμιμη και παράνομη μετανάστευση συνδέονται με την αύξηση της εγκληματικότητας και τη δημογραφική αλλοίωση“, ανέφερε η ειδική αγορήτρια της “Νίκης” Ασπασία Κουρουπάκη. “Θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Η πολυπολιτισμικότητα απέτυχε παντού στην Ευρώπη. Από γκέτο και εντάσεις, μέχρι ριζικές αλλαγές στις χώρες“, είπε η ειδική αγορήτρια της “Νίκης” η οποία κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί ότι εισάγει νέο πλαίσιο με μια σειρά ρυθμίσων που επιταχύνουν την αντικατάσταση του πληθυσμού την ίδια ώρα μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την υπογεννητικότητα, με “κάτω από 1,3 παιδιά ανά γυναίκα και πάνω από 3 στους μετανάστες”.

“Οι πολίτες τρίτων χωρών, που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, χρειάζονται πραγματική νομιμοποίηση. Το νομοσχέδιο σας, δυστυχώς, υπονομεύει αυτό το δικαίωμα τους, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, και τορπιλίζει ακόμα και τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας”, ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου. Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε “επαίσχυντες” τις διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται ιδιώνυμο έγκλημα, με ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο αν ο φερόμενος ως δράστης έχει την ιδιότητα μέλους ΜΚΟ εγγεγραμμένου στο μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. “Οι διατάξεις προβλέπουν ακόμη και τη δυνατότητα διαγραφής από το μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, νομικού προσώπου με μόνη την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους του χωρίς καν σχετική καταδικαστική απόφαση ή παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο. Οι συγκεκριμένες διατάξεις εισάγουν υπέρμετρες κυρώσεις σε βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά κατάφορη παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας και μια σειρά δικαιωμάτων και ελευθεριών κατοχυρωμένων στο Ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες που βρίσκονται στον πυρήνα των αρχών του κράτους δικαίου“, είπε η βουλευτής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε τα κόμματα ότι θα καταθέσει τροπολογία η οποία θα αφορά στη δημιουργία προσωρινών δομών, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μετανάστευσης, στην Κρήτη. Η συζήτηση, είπε ο κ. Πλεύρης, είναι για δύο προσωρινούς χώρους, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. “Εκεί θα είναι δυνατό να γίνεται η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας, ο διαχωρισμός των ατόμων και όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία της παροχής ασύλου αλλά και της μεταφοράς τους. Όσοι έχουν μη προσφυγικό προφίλ, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να ακολουθείται και η διαδικασία της επιστροφής τους“, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην τροπολογία θα ορίζεται και η δυνατότητα να μην δίνονται μόνο στους δήμους που πλήττονται από το μεταναστευτικό αντισταθμιστικά αλλά και στην περιφέρεια, βάσει των πιέσεων που δέχεται από το μεταναστευτικό. Ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε επίσης τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι ενδεχομένως να υπάρξει και διάταξη “για μια πιο εύκολη δαδικασία υπαγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων σε καθεστώς επιτροπείας, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία”.