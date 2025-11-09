Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη: Συναντήσεις με τοπικές αρχές και εκδήλωση για ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συζητήσει στις 11:00 με τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο

Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη: Συναντήσεις με τοπικές αρχές και εκδήλωση για ευρωπαϊκή ασφάλεια
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αύριο, Δευτέρα, στις 11:00, θα συζητήσει με τοπικές αρχές και φορείς στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο Ηράκλειο (πλατεία Ελευθερίας).

Στη συνέχεια, στις 16:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των S&D Γιάννη Μανιάτη με θέμα: «Ευρωπαϊκή ασφάλεια και ‘Αμυνα. Η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» (ξενοδοχείο Μ. Βρεταννία).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

