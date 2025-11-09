Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη: Συναντήσεις με τοπικές αρχές και εκδήλωση για ευρωπαϊκή ασφάλεια
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συζητήσει στις 11:00 με τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο
Στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αύριο, Δευτέρα, στις 11:00, θα συζητήσει με τοπικές αρχές και φορείς στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο Ηράκλειο (πλατεία Ελευθερίας).
Στη συνέχεια, στις 16:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των S&D Γιάννη Μανιάτη με θέμα: «Ευρωπαϊκή ασφάλεια και ‘Αμυνα. Η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» (ξενοδοχείο Μ. Βρεταννία).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις