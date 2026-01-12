Κύπρος: Πολιτικός “σεισμός” και μπαράζ παραιτήσεων μετά το βίντεο με τις μίζες – “Έχω καθαρά χέρια” τονίζει ο Χριστοδουλίδης

Μαίνεται η πολιτική κρίση στην Κύπρο, μετά το βίντεο με τις μίζες από τον λογαριασμό «φάντασμα» με το όνομα «Emily Thompson», που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και έχει «στριμώξει» τον Κύπριο πρόεδρο.

Σήμερα Δευτέρα 12/1 γνωστοποίησε την παραίτησή του ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ενώ είχε προηγηθεί η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη, από την Προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις και τις παραιτήσεις, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζει ότι έχει καθαρά χέρια και προειδοποιεί για κρίση που θα έχει αποτελέσματα, τα οποία θα φανούν στις εκλογές.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα. Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, είναι πως πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, θα έχει αποτελέσματα που θα τα δούμε όλοι μας. Πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κόμματα είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συμπολίτευσης τα οποία είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Προσωπικά ο ίδιος και η κυβέρνηση, είπε «είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά δεσμευμένοι στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

«Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι είχε ενημερώσει η ΕΕ σε ανύποπτο χρόνο, ενώ σε άλλο σημείο σχολιάζοντας την παραίτηση της συζύγου, ανέφερε ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του Φορέα Στήριξης.

Κύπρος: Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Σύμφωνα με το sigmalive, το βίντεο δημοσιεύεται ως διαρροή και περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μη γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

January 8, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

Σε σημείο του βίντεο, όπως αναφέρει το sigmalive, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας.

«Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται να λέει. Ακολούθως, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Από την πρώτη στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μίλησε για «προϊόν μοντάζ».

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές.