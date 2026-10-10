Ανδρουλάκης: Στην ακριτική Ρω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω

Στην ακριτική νησίδα Ρω βρέθηκε σήμερα, Σάββατο (10/10), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο και την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνοδευόταν από τον βουλευτή Δωδεκανήσου του κόμματος, Γιώργο Νικητιάδη, καθώς και κομματικά στελέχη.

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Η επίσκεψη στη Ρω πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παρουσία του στην πυραυλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλοίαρχος Κρυσταλλίδης», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι του Καστελλόριζου.

Η συνάντηση με τους στρατιωτικούς στη Ρω

Κατά την άφιξή του στην ακριτική νησίδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε δεκτός από το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί εκεί.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και να ενημερωθεί για την παρουσία τους στη Ρω, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο νησί.

Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του στην ακριτική περιοχή, όπου είχε συναντήσεις με κατοίκους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της θρυλικής «Κυράς της Ρω».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στη γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με την ελληνική παρουσία στην ακριτική νησίδα.

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Η Δέσποινα Αχλαδιώτη έμεινε στην ιστορία καθώς, επί δεκαετίες, ύψωνε την ελληνική σημαία στη Ρω, αποτελώντας σύμβολο αφοσίωσης στην πατρίδα.

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών του στην περιοχή του Καστελλόριζου.

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Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί το Καστελλόριζο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε στείλει μήνυμα προς την Τουρκία από το ακριτικό νησί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του.