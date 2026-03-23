Ανδρουλάκης: «Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας»

Με ανάρτηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης χαιρέτησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία, με το οποίο δεν εγκρίθηκε η συνταγματική μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, που πρότεινε η κυβέρνηση Μελόνι .

«Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Ο Ιταλικός λαός, παρά την πίεση από τη συντηρητική κυβέρνηση Μελόνι – Σαλβίνι, απέρριψε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση, που μόνο στόχο είχε την επέκταση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη.

Συγχαρητήρια στην Elly Schlein και το Partito Democratico, που με τον αγώνα τους προστάτευσαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτησή του.